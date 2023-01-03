Американские военные расположились в семи минутах полета ракеты от Крыма

NYT: элитная десантная дивизия США расположились в семи минутах полета ракеты от Крыма

Военные Вооруженных сил (ВС) США расположились в семи минутах полета ракеты от Крыма, пишет американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США тренируются на юго-востоке Румынии, всего в семи минутах полета ракеты от того места, где расположены части российской армии в Крыму.

В ходе учений американские и румынские войска ведут артиллерийские обстрелы, запускают штурмовые вертолеты и роют траншеи недалеко от границы с Украиной, уточнило издание.

«Это первый раз, когда 101-я воздушно-десантная дивизия была переброшена в Европу со времен Второй мировой войны. С ее присутствием в Румынии, члене НАТО, ее солдаты теперь ближе к войне на Украине, чем любое другое подразделение армии США», — подчеркнули журналисты.

Ранее в Кремле заявили, что размещение на территории Румынии элитной 101-й воздушно-десантной дивизии США не приведет к росту стабильности в регионе.