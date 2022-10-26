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13:14, 26 октября 2022Россия

В Кремле оценили размещение элитной десантной дивизии США в Румынии

Песков заявил, что размещение десантной дивизии США в Румынии не приведет к стабильности
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Размещение на территории Румынии элитной 101-й воздушно-десантной дивизии США не приведет к росту стабильности в регионе. Так информацию о переброске американского подразделения оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас и, естественно, тем полнее эту опасность мы выстраиваем и будем выстраивать при обеспечении нашей собственной безопасности», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Песков также подчеркнул, что подобные действия Вашингтона не способствуют предсказуемости в регионе.

О том, что США разместили в Румынии свою 101-ю дивизию, стало известно ранее в октябре. По словам командиров, американские военные прибыли для защиты территории НАТО, однако, «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу Украины».

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Варвара Кошечкина
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