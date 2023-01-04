Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 4 января 2023Мир

В палате представителей Конгресса США в третий раз не смогли избрать спикера

Третье голосование за спикера в палате представителей Конгресса США не выявило победителя

Фото: John Cherry / Reuters

В палате представителей Конгресса США было проведено третье голосование за спикера, по результатам которого вновь не был выявлен победитель, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам голосования, наибольшее количество голосов получил демократ Хаким Джефрис — 212 из необходимых 218, — в очередной раз получивший поддержку всей фракции. Количество голосов за изначального фаворита гонки, республиканца Кевина Маккарти, уменьшилось в сравнении с прошлыми раундами голосования и составило 202. Его однопартиец Джим Джордан увеличил число полученных голосов до 20.

Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что администрация президента США не собирается каким-либо образом вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей Конгресса. По ее словам, решением данного вопроса должны заниматься исключительно американские законодатели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89
В палате представителей Конгресса США в третий раз не смогли избрать спикера
Российские военные уничтожили пусковую установку после обстрела в Макеевке
В Минобороны назвали причину обстрела российских военных в Макеевке
Раскрыты подробности травмирования звезды «Мстителей»
Стало известно об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами
Белый дом заверил в невмешательстве в выборы спикера Палаты представителей
Шведы выступили против изменения законов ради членства в НАТО
Стало известно об уничтожении бронетехники ВСУ бойцами «Отважных» под Кременной
В Бельгии признали нулевой эффект от антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.