В палате представителей Конгресса США в третий раз не смогли избрать спикера

Третье голосование за спикера в палате представителей Конгресса США не выявило победителя

В палате представителей Конгресса США было проведено третье голосование за спикера, по результатам которого вновь не был выявлен победитель, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам голосования, наибольшее количество голосов получил демократ Хаким Джефрис — 212 из необходимых 218, — в очередной раз получивший поддержку всей фракции. Количество голосов за изначального фаворита гонки, республиканца Кевина Маккарти, уменьшилось в сравнении с прошлыми раундами голосования и составило 202. Его однопартиец Джим Джордан увеличил число полученных голосов до 20.

Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что администрация президента США не собирается каким-либо образом вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей Конгресса. По ее словам, решением данного вопроса должны заниматься исключительно американские законодатели.