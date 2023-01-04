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01:13, 4 января 2023Мир

Белый дом заверил в невмешательстве в выборы спикера Палаты представителей

Белый дом заверил, что не вмешивается в выборы спикера Палаты представителей Конгресса США

Фото: John Cherry / Reuters

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что администрация президента США не собирается каким-либо образом вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей Конгресса, которые в настоящее время проходят в стране. По ее словам, решением данного вопроса должны заниматься исключительно американские законодатели, сообщает ТАСС.

«Мы не станем вмешиваться и обвинять кого-либо. Просто позволим данному процессу продолжаться. И президент это понимает», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что конгрессмены США должны сами решить этот вопрос.

Ранее палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера, в связи с чем будет проведено новое голосование. Фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти, снова не набрал необходимых для победы 218 голосов. Он отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, однако опередил однопартийца Джима Джордана.

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Марина Совина
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