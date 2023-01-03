В США не смогли со второй попытки избрать спикера палаты представителей

Палата представителей США со второй попытки не избрала спикера и проведет новый раунд

Палата представителей США со второй попытки не смогла избрать спикера и проведет новое голосование, пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти, снова не набрал необходимых для победы 218 голосов. Он отстал от конкурента, демократа Хакима Джефриса, однако опередил однопартийца Джима Джордана.

За Маккарти отдали голоса 203 конгрессмена, за Джефриса – 212, то есть все демократы. За Джордана отдали голоса 19 человек.

В предыдущем раунде голосования Маккарти набрал 203 голоса из необходимых 218. Джефрис обогнал своего конкурента и получил голоса 212 конгрессменов — всей фракции своей партии. Наконец, за республиканца Энди Биггса отдали 10 голосов.

В последний раз избрать спикера в первом раунде голосования не удалось в 1923 году, а всего это происходило 14 раз в истории США. Отмечается, что выборы продолжатся до момента, пока один из претендентов не наберет минимальное количество голосов, необходимое для победы.