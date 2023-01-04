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16:57, 4 января 2023Мир

В МИД отвергли идею посредничества Италии в урегулировании по Украине

Захарова заявила, что Италия не может стать посредником между Москвой и Киевом

Фото: Federico Di Dio / Unsplash

Италия не может стать посредником между Москвой и Киевом в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее комментарий опубликован в официальном Telegram-канале МИД.

Представитель МИД отвергла идею посредничества Италии, так как, по ее словам, эта страна с начала спецоперации заняла «недвусмысленную и весьма агрессивную» антироссийскую позицию.

«(Такие страны) сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями. Известно, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины», — заявила она.

При этом Захарова добавила, что ряд стран желают участвовать в переговорном процессе из корыстных соображений.

Ранее в Италии завершение конфликта на Украине возложили на Путина — бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине.

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Марк Леонов
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