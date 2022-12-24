Экс-премьер Италии Драги заявил, что конфликт на Украине может закончить только Путин

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине. Его слова приводит Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос о перспективе мира на Украине, экс-премьер заметил, что в политике многое изменилось в последнее время.

«Каналы коммуникации стали значительно более открытыми, и Китай, похоже, теперь больше участвует в построении переговоров. Однако Кремль до сих пор демонстрировал, что не хочет мира. Мое правительство всегда стремилось к миру и пыталось содействовать возможному посредничеству. Но только президент Путин может положить конец этой бойне», — высказался Драги.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота.

