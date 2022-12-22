Путин заявил о стремлении России завершить конфликт на Украине

Президент Путин заявил, что РФ стремится закончить начавшийся еще в 2014 году конфликт

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к тому, чтобы закончить конфликт, который начался еще в 2014 году после спровоцированного в стране госпереворота. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, фактически указанная ситуация начала складываться, но была менее заметна в России, а на Западе предпочитали об этом вообще не говорить и не замечать, но все это началось в 2014 году, «после госпереворота, спровоцированного Штатами».

Наша цель — не раскручивать маховик конфликта, а, наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться Владимир Путин президент РФ

Путин подчеркнул, что брифинги Минобороны по теме спецоперации проходят ежедневно, они докладывают общественности, стране о том, что происходит, где происходит и каким образом.

Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно Владимир Путин президент РФ

Российский лидер уточнил, что при этом интенсификация боевых действий может приводить к неоправданным потерям.

Условие завершения конфликта на Украине

При этом украинский лидер Владимир Зеленский полагает, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны.

Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами. Если он [президент РФ Владимир Путин] сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также допустил, что украинский конфликт может завершиться в 2023 году. По его мнению, в следующем году украинцы также будут самыми влиятельными, но уже в мирное время.

Неготовность к переговорам

Однако в США считают, что сейчас Москва не готова к переговорам с Киевом. Как заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби, Путин «не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот».

Кирби также добавил, что России придется отвечать за конфликт на Украине после его завершения. «После конфликта мы хотим, чтобы Кремль должным образом нес ответственность», — подчеркнул он.