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22:10, 22 декабря 2022Мир

США призвали Россию отвечать за конфликт на Украине после его завершения

Представитель Белого дома Кирби призвал РФ отвечать за кризис на Украине после завершения
СюжетСанкции против России:
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что России следует отвечать за кризис на Украине после его завершения. Об этом сообщает ТАСС.

«После конфликта мы хотим, чтобы Кремль должным образом нес ответственность», — призвал он на брифинге с журналистами.

Представитель Белого дома добавил, что США и Украина разделяют одни и те же взгляды в вопросе привлечения «России к ответственности». По мнению стран, это необходимо сделать с помощью действующих санкций против Москвы, экспортных ограничений, а также через военную поддержку Киева.

Ранее Кирби назвал условия переговоров США с Россией. По его мнению, если Россия проявит готовность к диалогу, то американский лидер Джо Байден встретится с российским коллего1й Владимиром Путиным.

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Марина Совина
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