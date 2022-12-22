США призвали Россию отвечать за конфликт на Украине после его завершения

Представитель Белого дома Кирби призвал РФ отвечать за кризис на Украине после завершения

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что России следует отвечать за кризис на Украине после его завершения. Об этом сообщает ТАСС.

«После конфликта мы хотим, чтобы Кремль должным образом нес ответственность», — призвал он на брифинге с журналистами.

Представитель Белого дома добавил, что США и Украина разделяют одни и те же взгляды в вопросе привлечения «России к ответственности». По мнению стран, это необходимо сделать с помощью действующих санкций против Москвы, экспортных ограничений, а также через военную поддержку Киева.

Ранее Кирби назвал условия переговоров США с Россией. По его мнению, если Россия проявит готовность к диалогу, то американский лидер Джо Байден встретится с российским коллего1й Владимиром Путиным.

