В США заявили о неготовности Москвы к переговорам с Киевом

Координатор СНБ США Кирби заявил о неготовности Москвы к переговорам с Киевом

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби оценил вероятность переговоров с Россией по урегулировании кризиса на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби отметил неготовность Москвы к переговорам с Киевом. «Он [президент РФ Владимир Путин] не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот», — заявил он.

Чиновник добавил, что планы возможной встрече президента США Джо Байдена с российским коллегой отсутствуют. «Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров с господином Путиным», — заключил он.

Ранее Кирби призвал Россию отвечать за конфликт на Украине после его завершения. «После конфликта мы хотим, чтобы Кремль должным образом нес ответственность», — подчеркнул он.