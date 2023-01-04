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04:20, 4 января 2023Мир

Турецкий беспилотник атаковал призывной пункт курдских сил в Сирии

«Ан-Нашра»: турецкий беспилотник атаковал призывной пункт курдских сил в Сирии

Фото: Carol Guzy/ Globallookpress.com

Турецкий беспилотник атаковал призывной пункт курдских формирований «Силы демократической Сирии» (СДС), передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Ан-Нашра».

По его информации, удар БПЛА пришелся по одному из зданий в городе Эль-Камышлы в 700 километрах от Дамаска.

Отмечается, что во время происшествия погибли и были ранены люди, их количество уточняется. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что Анкара по итогам состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести свои войска с территорий, контролируемых ими на севере арабской республики. Об этом сообщила сирийская газета «El Watan».

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Марина Совина
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