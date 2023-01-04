Стало известно об уничтожении бронетехники ВСУ бойцами «Отважных» под Кременной

РИА Новости: бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ в районе Кременной

Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной, об этом сообщает РИА Новости.

При помощи квадрокоптеров в связке с артиллерией удалось поразить несколько единиц техники на кременском участке во время попытки украинских военнослужащих продвинуться к городу.

Один из бойцов группировки «Отважные» предположил, что у ВСУ стоит задача выйти к окраинам Кременной, поэтому они продолжают наступление. Российские военнослужащие отражают атаки, поскольку имеют большой опыт.

Ранее подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение недели потеряли убитыми около 20 офицеров.

