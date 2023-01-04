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01:20, 4 января 2023Бывший СССР

Стало известно об обучении солдат ВСУ канадскими инструкторами

Пленный украинский боец Лищук: канадские инструкторы обучают солдат ВСУ городским боям

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук рассказал, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают городским боям. Его слова приводит РИА Новости.

Лищук сообщил, что 6 октября его призвали, а с 6 по 15 октября солдат отправляли в Великобританию. Обучением бойцов полевой тактике и тактике городских боев занимались два канадских инструктора, подчеркнул он. В конце этого этапа бойцы военнослужащие сдавали экзамен.

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Украинский военный добавил, что их обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80, «один раз показали на симуляторе NLAW» [шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета]. Лищук отметил, что обучение продолжалось 35 дней, после чего солдат направили в подразделение в Житомире, а после — в зону боевых действий.

В августе Канада сообщила об обучении 33 тысяч украинских военных с 2015 года. Министр обороны страны Анита Ананд рассказала, что в Великобританию направили 225 инструкторов для обучения ВСУ по специальной программе.

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Марина Совина
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