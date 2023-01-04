Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:38, 4 января 2023Россия

Путин заявил о способности «Циркона» защитить Россию

Президент Путин заявил о способности ракетного комплекса «Циркон» защитить безопасность РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен надежно защитить безопасность страны. Об этом глава государства сообщил на церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного «Цирконами», где принял участие, передает в среду, 4 января, РИА Новости.

По словам Путина, эти ракетные комплексы не имеют аналогов ни в одной стране мира. Президент пообещал, что «Циркон» будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Путин отдал приказ отправить на боевую службу «Адмирала Горшкова»
«Газпром» сообщил о новом рекорде поставок газа в Китай
Путин заявил о способности «Циркона» защитить Россию
Шойгу анонсировал учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Россияне оценили влияние отношений в семье на размер дохода
В Германии потребовали отставки министра обороны
Украинским олигархам предрекли «начало конца» из-за спецоперации
В Эстонии снесут еще два советских памятника
В «Ньюкасле» ответили на вопрос о возможной аренде Роналду
Опубликована карта боевых действий на Украине на 4 января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.