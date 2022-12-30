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16:46, 30 декабря 2022Наука и техника

Корабль с «Цирконами» впервые возглавит Средиземноморскую эскадру ВМФ

ТАСС: фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» впервые возглавит Средиземноморскую эскадру

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон» впервые возглавит постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий в военному ведомству.

Отмечается, что выход на боевую службу корабля Северного флота, который возглавит эскадру, запланирован на январь 2023 года. «Задачи боевого дежурства в Средиземном море он будет решать, имея на борту гиперзвуковые ракеты "Циркон"», — сказал источник.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Ранее в декабре в пресс-службе Северного флота сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к дальнему походу.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале серийных поставок гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». Также он отметил, что фрегат «Адмирал Горшков» готовят к службе в незапланированном районе Мирового океана.

В мае «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря успешно поразил «Цирконом» мишень в Белом море. Стрельбу выполнили в рамках испытаний.

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Даниил Иринин
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