Шойгу заявил о начале серийных поставок «Цирконов»

Шойгу заявил о начале серийных поставок гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон»

Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства. Трансляция мероприятия ведется в YouTube-канале «Комсомольской правды».

«Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". На завершающем этапе находится подготовка фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана», — сказал Шойгу.

В августе министр рассказал, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение. Он заявил, что в этом году все будет зафиксировано документально.

Ранее американский портал 19FortyFive писал, что российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» являются одними из самых современных кораблей Военно-морского флота России. Фрегаты проекта 22350 получили ячейки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14, совместимого с ракетами «Калибр-НК», «Оникс» и 3М22 «Циркон», которые испытывали на фрегате «Адмирал Горшков».