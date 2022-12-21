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15:35, 21 декабря 2022Наука и техника

Шойгу заявил о начале серийных поставок «Цирконов»

Шойгу заявил о начале серийных поставок гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства. Трансляция мероприятия ведется в YouTube-канале «Комсомольской правды».

«Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". На завершающем этапе находится подготовка фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана», — сказал Шойгу.

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В августе министр рассказал, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение. Он заявил, что в этом году все будет зафиксировано документально.

Ранее американский портал 19FortyFive писал, что российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» являются одними из самых современных кораблей Военно-морского флота России. Фрегаты проекта 22350 получили ячейки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14, совместимого с ракетами «Калибр-НК», «Оникс» и 3М22 «Циркон», которые испытывали на фрегате «Адмирал Горшков».

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Алина Гончарова
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