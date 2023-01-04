В результате теракта в центре Сомали погибли 15 человек

В сомалийском городе Махас взорвали заминированные автомобили у офиса депутата

Около 15 человек стали жертвам теракта в центре Сомали, среди погибших значатся официальные лица. Об этом сообщает в среду, 4 января, ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что заминированными оказались два автомобиля у офиса депутата федерального парламента в городе Махас. По данным журналистов, организацией взрыва занимались террористы-смертники. В свою очередь, власти страны уже обвинили в произошедшем экстремистскую группировку «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»).

В июле прошлого года в результате взрыва в провинции Нижняя Шабелле на юге Сомали погибли 13 человек, включая губернатора региона Абдуллахи Ахмеда Ваафоу. В организации нападения подозревается террористическая группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещенная в РФ).