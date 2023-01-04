В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти

Правительство РФ планирует ограничить раскрытие информации «Транснефтью» до июля 2024 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства об особенностях раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документы, опубликованные на официальном портале правовой информации.

ФАС предложила временно изменить порядок и сроки раскрытия информации «Транснефтью», которая является такой монополией. Согласно проекту, данные о деятельности госкомпании подлежат изъятию из публичного доступа, а предоставляться будут только по запросу заинтересованных лиц с учетом сохранения конфиденциальности. Если документ будет одобрен, постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать по 1 июля 2024 года включительно.

Авторы документы объясняют, что такие меры необходимы для ограничения бесконтрольного распространения данных, которое может повлечь усиление санкционного давления на топливно-энергетическую сферу России. Раскрываемая «Транснефтью» информация может быть использована как для усиления ранее введенных ограничений, так и для новых санкций, против нее самой и ее и контрагентов — грузоотправителей и грузополучателей, портов, поставщиков и подрядчиков. Усиление санкций может усложнить экспорт и переориентацию поставок, ограничить доступ страны к финансовым инструментам и расчетам с зарубежными партнерами.

С просьбой внести изменений в порядок раскрытия информации к властям обратилась сама «Транснефть», затем соответствующее поручение дал вице-премьер России Александр Новак.

Ранее стало известно, что, вопреки обещаниям российских властей, страна исполняет требования потолка цен на нефть и не отказывается от поставок сырья по контрактам, в которых подтверждается конечная стоимость. С 5 декабря, когда был введен потолок, около четверти грузов российских экспортеров застраховано в западных компаниях — для этого санкции требуют от покупателя доказать, что купленное сырье было дешевле 60 долларов за баррель.