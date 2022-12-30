Отказ России продавать нефть в соответствии с потолком цен опровергли

FT: Россия подтверждает продажу нефти дешевле $60 за баррель в рамках потолка цен

Россия исполняет требования потолка цен на нефть и не отказывается от поставок сырья по контрактам, в которых подтверждается конечная стоимость. Об этом со ссылкой на данные судоходных компаний пишет Financial Times (FT).

Группа G7, Евросоюз и Австралия ввели ограничения на морские поставки российской нефти 5 декабря. С этого момента около четверти грузов российских экспортеров застраховано в западных компаниях, отмечает издание. Однако для этого санкции требуют от покупателя доказать, что купленное сырье было дешевле 60 долларов за баррель.

Столь значительный объем нефти, условия продажи которой удовлетворили западных страховщиков, опровергает заявления российских чиновников о немедленном отказе от работы в соответствии с потолком цен, пишет газета. Отмечается, что суда, застрахованные западными компаниями, шли в Индию (девять танкеров), Китай (шесть) и Турцию (один).

Москва еще с момента подготовки ценовых ограничений утверждала, что прекратит поставки сырья в страны, поддержавшие ограничения, а также не станет сотрудничать с покупателями, которые согласятся исполнять требования. Однако соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал спустя три недели после начала действия потолка цен, а вступит в силу он не раньше 1 февраля 2023 года. Кроме того, в документе прописана возможность исключения из общего правила по распоряжению главы государства.

Впрочем, издание признает, что потолок цен пока не приносит дополнительных неудобств российским экспортерам, так как они вынуждены продавать сырье по ценам значительно ниже, чем 60 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что после 5 декабря крупнейшим покупателем российской нефти стала Индия. Она приобрела как минимум 42 процента всего экспорта. При этом конечный пункт назначения 20 процентов поставок российской нефти неизвестен. Не исключено, что часть из них после перегрузки на другие танкеры также отправится индийским покупателям.

Источники Reuters утверждают, что в ряде случаев продажи ведутся по ценам, которые с учетом расходов на поставку и пошлины оказываются ниже себестоимости добычи.