Индия забрала российскую нефть после введения потолка цен

Центр развития энергетики: Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти в декабре

После вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и введения потолка цен на нее в отношении поставок в другие регионы Индия стала крупнейшим покупателем сырья из России. Об этом со ссылкой на отчет Центра развития энергетики пишет ТАСС.

В общей сложности Индия забрала 42 процента всего объема морского экспорта российской нефти. Еще в феврале этого года поставки в эту страну почти не велись, а 70 процентов приходилось на Евросоюз и Великобританию.

Эксперты отмечают, что конечный пункт назначения 20 процентов экспорта российской нефти в настоящее время неизвестен. Не исключено, что часть из них после перегрузки на другие танкеры может оказаться в той же Индии.

Как отмечают авторы отчета, в целом России удалось перестроить логистику и стабилизировать экспортные отгрузки нефти, однако ради этого компаниям пришлось предлагать клиентам значительные скидки.

Ранее источники Financial Times сообщили, что поставки в Индию ведутся в соответствии с требованиями потолка цен, то есть дешевле 60 долларов за баррель. Газета нашла как минимум семь танкеров, которые везут груз с соответствующим документальным подтверждением цены.

В свою очередь источники Reuters утверждают, что индийские нефтеперерабатывающие заводы берут российскую нефть гораздо дешевле, чем требует потолок цен на нефть.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен 27 декабря. Он запрещает поставки по контрактам, в которых упомянуты соответствующие требования. Однако документ вступит в силу не раньше 1 февраля, до того момента контракты с потолком цен блокироваться не будут.