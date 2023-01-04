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07:46, 4 января 2023Экономика

Лукашенко ратифицировал изменения в договор с Россией о ценах на газ

Лукашенко подписал закон о ратификации изменений в договор с Россией о ценах на газ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о ценах на газ, сообщает РИА Новости.

Согласно указу от 30 декабря, ратифицируется Протокол о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в республику, а также транспортировке ресурса по газопроводам, находящимся на ее территории.

Также ратификации подвергается Протокол о внесении изменений в соглашение между российским и белорусским правительствами об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз».

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что руководство страны допускает наращивание совместной с РФ группировки войск. По его словам, Москва и Минск могут принять соответствующее решение «в зависимости от динамики ситуации».

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Марина Совина
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