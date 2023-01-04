Лукашенко ратифицировал изменения в договор с Россией о ценах на газ

Лукашенко подписал закон о ратификации изменений в договор с Россией о ценах на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о ценах на газ, сообщает РИА Новости.

Согласно указу от 30 декабря, ратифицируется Протокол о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в республику, а также транспортировке ресурса по газопроводам, находящимся на ее территории.

Также ратификации подвергается Протокол о внесении изменений в соглашение между российским и белорусским правительствами об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз».

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что руководство страны допускает наращивание совместной с РФ группировки войск. По его словам, Москва и Минск могут принять соответствующее решение «в зависимости от динамики ситуации».