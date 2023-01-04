Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:41, 4 января 2023Россия

Кадыров назвал смерть председателя Верховного Совета РСФСР невосполнимой утратой

Кадыров назвал смерть последнего председателя ВС РСФСР Хасбулатова невосполнимой утратой
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа.

Он назвал его ярчайшим представителем нации и выразил соболезнования родным и близким покойного.

Кадыров напомнил, что Хасбулатов являлся первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а затем возглавил его в тяжелые кризисные для страны годы.

«Но даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой огромный опыт и знания молодому поколению», — заключил глава Чечни.

Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер 3 декабря в Подмосковье в возрасте 80 лет. Его похороны пройдут на родине в Чечне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом подтвердил намерение Байдена избираться на новый срок
Стало известно об уничтожении бронетехники ВСУ бойцами «Отважных» под Кременной
В Бельгии признали нулевой эффект от антироссийских санкций
В Белом доме оценили возможность урегулирования конфликта на Украине в 2023 году
США предостерегли союзников от улучшения отношений с одной из стран
Кадыров назвал смерть председателя Верховного Совета РСФСР невосполнимой утратой
Губернатор Ростовской области обратился к землякам
США отказались назвать сроки заседания комиссии по ДСНВ
США заявили о нелегитимности правительства президента Венесуэлы
Белый дом призвал Китай отказаться от «мести» за ограничения из-за COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.