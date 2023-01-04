Кадыров назвал смерть председателя Верховного Совета РСФСР невосполнимой утратой

Кадыров назвал смерть последнего председателя ВС РСФСР Хасбулатова невосполнимой утратой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа.

Он назвал его ярчайшим представителем нации и выразил соболезнования родным и близким покойного.

Кадыров напомнил, что Хасбулатов являлся первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а затем возглавил его в тяжелые кризисные для страны годы.

«Но даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой огромный опыт и знания молодому поколению», — заключил глава Чечни.

Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер 3 декабря в Подмосковье в возрасте 80 лет. Его похороны пройдут на родине в Чечне.

