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16:00, 4 января 2023Путешествия

Затонувший на Бали катер с десятками туристов на борту попал на видео

34 туриста затонувшего на Бали катера спасены

На Бали перевернулся и затонул быстроходный катер, на борту которого были десятки туристов. Об этом сообщает ABC News в среду, 4 января.

Инцидент попал на видео, на кадрах можно заметить, как 34 туриста оказались в открытом море. О пострадавших не сообщается. По данным СМИ, пассажиры успели надеть спасательные жилеты до того, как судно пошло на дно. Предполагается, что катер напоролся на что-то твердое в воде.

На борту были россияне, австралийцы, украинцы и индусы, а также члены экипажа. Всех удалось спасти.

Ранее экскурсионный катер с группой туристов перевернулся в 100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры (Fosforlu Mağara) в Алании. По предварительным данным, на прогулочном судне находились около 30 человек.

Зарина Дзагоева
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