Стало известно о казни бывшего главы МИД Северной Кореи

Yomiuri: в КНДР казнили бывшего главу МИД и еще пятерых дипломатов

Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще четверо или пятеро северокорейских дипломатов были казнены летом или осенью 2022 года. Об этом стало известно журналистам японской газеты Yomiuri. Их утверждение основано на данных десятков информированных собеседников.

Источники допускают, что причиной казни дипломатов могла стать некая «проблема» в работе посольства КНДР в Великобритании — все погибшие работали там в разное время. Ли Ён Хо занимал пост главы посольства с 2016-го по 2020 год.

Один из собеседников рассказал газете, что северокорейские власти начали усиливать слежку за своими представителями за рубежом. Ряд близких к казненным чиновникам дипломатов тоже опасаются, что их могут «подвергнуть чистке».

В бытность послом КНДР в Великобритании Ли Ён Хо представлял свою страну на шестисторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи. По данным агентства Yonhup, во время работы в МИД он также «сыграл ключевую роль» в организации саммитов 2018 и 2019 годов между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Ли Ён Хо лишили поста министра иностранных дел в 2020 году.

В мае 2019 года южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщала о казни спецпредставителя Государственного совета КНДР по делам США Кима Хек Чхоля казнили после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По информации издания, вместе с Чхолем казнили еще четырех сотрудников Министерства иностранных дел. Причиной наказания стало то, что они не смогли достичь соглашения с американским лидером на втором саммите США-КНДР.