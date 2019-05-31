Чиновника Северной Кореи казнили после провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа

Спецпредставителя Государственного совета Северной Кореи по делам США Кима Хек Чхоля казнили после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Chosun Ilbo.

По информации издания, вместе с Чхолем казнили еще четырех сотрудников Министерства иностранных дел. Причиной наказания стало то, что они не смогли достичь соглашения с американским лидером на втором саммите США-КНДР.

Кроме того, к каторге приговорили первого заместителя северокорейского лидера Кима Ен Чхоля.

Ранее Северная Корея отказалась возобновлять переговоры с США по ядерному разоружению.

27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

Первый саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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