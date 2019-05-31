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Южная Корея прокомментировала информацию о казни чиновника в КНДР

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Министерство объединения Республики Корея пока не может подтвердить информацию о том, что спецпредставитель Госсовета Северной Кореи по делам США Ким Хёк Чхоль был казнен. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает ТАСС

Ранее 31 мая южнокорейская газета Chosun Ilbo сообщила , что чиновника приговорили к смерти после провала переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Издание заявило, что вместе с Чхолем были казнены еще четверо дипломатов КНДР, а его первого заместителя приговорили к каторге. Как отметило РИА, Chosun Ilbo неоднократно давала информацию о казнях чиновников на севере полуострова, которая потом оказывалась неверной.

Ранее Северная Корея отказалась возобновлять переговоры с США по ядерному разоружению.

27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

Первый саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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Предыстория: Чиновника Северной Кореи казнили после провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа
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