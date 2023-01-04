Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 4 января 2023Мир

Офицера Корпуса стражей исламской революции застрелили возле дома в Тегеране

Власти Ирана сообщили об убийстве высокопоставленного офицера КСИР возле его дома

Фото: Sobhan Farajvan/ Globallookpress.com

Высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) был застрелен возле своего дома в Тегеране. Об телеканал Al Alam со ссылкой на власти страны, передает ТАСС.

В заявлении полицейского департамента отмечается, что по военнослужащему выпустили четыре пули с близкого расстояния.

Официальные версии расправы в настоящее время не выдвигаются, однако известно, что офицер участвовал в подавлении акций протеста в Иране.

Ранее Бадри Хосейни Хаменеи, сестра верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи, призвала КСИР встать на сторону протестующих в стране. «Я посчитала нужным, стремясь отделить свою позицию от позиции своего брата, объявить о своем сочувствии всем матерям, скорбящим из-за преступлений режима Исламской Республики», — написала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Врач оценил пользу традиционных зимних развлечений для фигуры
Офицера Корпуса стражей исламской революции застрелили возле дома в Тегеране
Сенатор заявил о нахождении США на краю пропасти
Внук генерала де Голля рассказал о «заговоре» против России
Россиян предупредили об опасности нахождения телефона под подушкой во время сна
Патриарх Кирилл заявил об огромной роли РПЦ для сохранения православия в мире
В США рассказали о расколе в американских политических кругах из-за Украины
Первый танкер со сжиженным природным газом прибыл из США в Германию
Стало известно о «параличе системы» Китая из-за смертности от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.