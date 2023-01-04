Офицера Корпуса стражей исламской революции застрелили возле дома в Тегеране

Власти Ирана сообщили об убийстве высокопоставленного офицера КСИР возле его дома

Высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) был застрелен возле своего дома в Тегеране. Об телеканал Al Alam со ссылкой на власти страны, передает ТАСС.

В заявлении полицейского департамента отмечается, что по военнослужащему выпустили четыре пули с близкого расстояния.

Официальные версии расправы в настоящее время не выдвигаются, однако известно, что офицер участвовал в подавлении акций протеста в Иране.

Ранее Бадри Хосейни Хаменеи, сестра верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи, призвала КСИР встать на сторону протестующих в стране. «Я посчитала нужным, стремясь отделить свою позицию от позиции своего брата, объявить о своем сочувствии всем матерям, скорбящим из-за преступлений режима Исламской Республики», — написала она.