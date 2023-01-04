Стало известно о переброске подразделений ВСУ с советским оружием в Часов Яр

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ перебросили в Часов Яр в ДНР подразделения с советским оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения с советским оружием. Об этом рассказал офицер 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР, пишет ТАСС.

По словам офицера, прибытия артиллерийского подразделения ВСУ с орудиями и боекомплектом к ним было отмечено в районе города. «На вооружении украинских боевиков находятся старые 152 мм советские орудия Д-20, гаубицы 2А65 "Мста-Б" и 2А18 (122 мм Д-30)», — добавил он.

Марочко предположил, это данное оружие Украине могли передать страны бывшего Варшавского договора, куда помимо СССР входили Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия.

Ранее офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко допустил, что Киев может перебросить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в район Кременной в Донбассе. Он подчеркнул, что эти данные требуют проверки, однако призвал относиться к ним серьезно, так как «с некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска».