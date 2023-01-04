Опубликованы переговоры польских наемников в зоне СВО

Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников

Незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. Их переговоры в зоне специальной военной операции (СВО) в среду, 4 января, публикует замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Безсонов уточнил, что речь идет о группах общей численностью чуть больше 120 человек. Из них в живых остались 28 наемников. Из расшифрованных радиоперехватов следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении.

«...украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...»

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что с февраля 2022 года в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины участвовали около 10 тысяч граждан Польши. Он утверждает, что, помимо них, еще около двух тысяч инструкторов из Польши участвовали в обучении украинцев.