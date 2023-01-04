Российские войска продолжили наступление на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили более ста солдат противника. Также представитель Минобороны отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении потеряли десять единиц техники.

«За сутки на данном направлении потери ВСУ составили (...) танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей», — заявил он.

Днем ранее оборонное ведомство отчиталось об уничтожении до 90 солдат ВСУ на этом же направлении. Уточняется, что военнослужащие были уничтожены в районах населенных пунктов Красное, Невельское, Победа, Петровское и Георгиевка.