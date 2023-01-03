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14:56, 3 января 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении десятков украинских военных в ДНР

Минобороны России заявило, что в районах ДНР уничтожено до 90 украинских военных

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили до 90 украинских военных в районах населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны во вторник, 3 января.

Уточняется, что военнослужащие были уничтожены в районах населенных пунктов Красное, Невельское, Победа, Петровское и Георгиевка. Также на донецком направлении были ликвидированы семь автомобилей, пять боевых бронированных машин и два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны отчиталось, что российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области. Они были ликвидированы в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка.

Также солдаты России уничтожили 130 наемников в районах Краматорска и Масляковки в ДНР.

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Варвара Кошечкина
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