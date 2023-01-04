Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России

Старовер Севастьянов: Папа Бенедикт XVI верил в пророчества о предназначении России

Папа Римский Бенедикт XVI верил в фатимские пророчества Божией матери о предназначении России. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, знакомый с понтификом, передает РИА Новости.

Он отметил, что познакомился с будущим главой Католической церкви во время учебы в Риме, когда тот был кардиналом. О судьбе России, по его словам, Бенедикт заговорил время их последней встречи в 2018 году.

«Он стал говорить, что есть пророчество Божией матери о России, что Россия должна быть великой, Запад все больше и больше отходит от христианства, и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристанство», — заявил Севастьянов.

По его словам, Бенедикт XVI считал, что правительство России за 30 лет сделало огромный шаг в сторону христианства, а будущее поколение политиков исполнит пророчество, которое нельзя изменить.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м папой римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Он скончался утром 31 декабря в возрасте 95 лет. Покинув пост в 2013 году, понтифик поселился в монастыре Mater Ecclesiae («Матерь Церкви») в Ватикане».

