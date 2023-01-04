Пушилин высказался об обстреле здания ПТУ с мобилизованными в Макеевке

Врио главы ДНР Пушилин рассказал о героизме попавших под обстрел в Макеевке мобилизованных

Военнослужащие, попавшие под обстрел здания ПТУ в Макеевке, проявили мужество и героизм, помогая спасать пострадавших товарищей. Так о них высказался врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Офицеры полка, некоторые, кстати, также из числа мобилизованных, проявили себя более чем достойно. Рисковали собой вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб», — рассказал Пушилин.

Врио главы ДНР заявил, что всем нуждавшимся оказали медицинскую помощь. Он также пообещал, что военнослужащим, чьи обмундирование и экипировка остались под завалами, выдадут все необходимое — вопрос будет под контролем соответствующих служб.

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком в новогоднюю ночь. Украинские военные нанесли удар в 00:01 1 января. Согласно сообщениям местных, ракеты HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол.

Российское Минобороны признало гибель 89 военнослужащих. Ведомство сочло основной причиной произошедшего «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника».

