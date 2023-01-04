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09:45, 4 января 2023Мир

Озвучена возможная тема беседы Путина с Эрдоганом

РИА Новости: глава Турции Эрдоган намерен предложить Путину посредничество по Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в запланированном телефонном звонке намерен обсудить с главой России Владимиром Путиным возможное посредничество по Украине. Эту тему будущей беседы двух политиков озвучило РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество», — сообщил источник агентства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов РФ и Турции запланирован на 4 января. Также сегодня у Эрдогана запланирован разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Турции Эрдоган неоднократно обсуждал с Владимиром Путиным детали зерновой сделки, а также возможность деэскалации конфликта на Украине. Также Эрдоган способствовал обмену пленных солдат ВСУ на украинского политика Виктора Медведчука.

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Марк Леонов
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