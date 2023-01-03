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22:22, 3 января 2023Россия

Кремль подтвердил разговор Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков подтвердил разговор Путина и Эрдогана 4 января

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января. Об этом пишет РИА Новости.

«Разговор запланирован», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина телефонный разговор с Эрдоганом.

Ранее представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган планирует в среду поговорить по телефону с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Турции намерен обсудить с главами государств вопросы урегулирования кризиса на Украине.

11 декабря прошлого года Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили реализацию зерновой сделки, вопросы энергетической сферы, разрешение украинского конфликта и борьбу с терроризмом. В частности, Эрдоган предложил Путину совместную работу над экспортом продуктов питания через зерновой коридор.

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Марина Совина
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