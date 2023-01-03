Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 3 января 2023Мир

Стало известно о планах Эрдогана поговорить по телефону с Путиным и Зеленским

Представитель президента Турции: Эрдоган планирует в среду разговор с Путиным и Зеленским
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency/ Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдонаг планирует в среду поговорить по телефону с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

Как стало известно, Эрдоган намерен обсудить с главами государств вопросы урегулирования кризиса на Украине.

Ранее турецкий лидер заявил, что ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы. Президент отметил, что негативные эффекты от украинского кризиса видны во многих сферах. Он подчеркнул, что Анкара прикладывает усилия по остановке военных действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин утвердил приказ о зачете одного дня службы в зоне СВО за два
Победу Запада на Украине сочли катастрофой для мирового сообщества
Власти Украины отменили электронные аукционы из-за ударов по энергообъектам
Захарова назвала «диагноз» предложившего запрет русской культуры министра Литвы
Россияне вспомнили надежный способ не терять варежки и перчатки
В палате представителей Конгресса США допустили «битву» за пост спикера
Стало известно о планах Эрдогана поговорить по телефону с Путиным и Зеленским
Большинство американцев заявили об ожидающих США экономических трудностях
Конгресс США начал работу в неподконтрольном президенту Байдену составе
Британский премьер пообещал Украине новое оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.