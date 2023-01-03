Стало известно о планах Эрдогана поговорить по телефону с Путиным и Зеленским

Представитель президента Турции: Эрдоган планирует в среду разговор с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдонаг планирует в среду поговорить по телефону с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

Как стало известно, Эрдоган намерен обсудить с главами государств вопросы урегулирования кризиса на Украине.

Ранее турецкий лидер заявил, что ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы. Президент отметил, что негативные эффекты от украинского кризиса видны во многих сферах. Он подчеркнул, что Анкара прикладывает усилия по остановке военных действий.

