Эрдоган оценил последствия ситуации на Украине для мира

Эрдоган заявил, что ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы

Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы. Так оценил последствия конфликта для мира президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает РИА Новости.

Глава турецкого государства отметил, что негативные эффекты от украинского кризиса видны во многих сферах. Он подчеркнул, что Анкара прикладывает усилия по остановке военных действий.

«Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными», — высказался Эрдоган. Он добавил, что переговоры турецкой стороны с российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским продолжаются.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил по телефону с Эрдоганом проект создания газового хаба в Турции. Кроме того, главы государств обсудили рекордный рост товарооборота между Москвой и Стамбулом, проблемы урегулирования ситуации в Сирии и вывоз украинского зерна из черноморских портов.