Путин и Эрдоган обсудили по телефону создание газового хаба в Турции

Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом обсудил создание в Турции газового хаба

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проект создания газового хаба в Турции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обменялись мнениями и идеями с учетом недавних переговоров в Стамбуле, проведенных с участием председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

Кроме того, главы государств обсудили рекордный рост товарооборота между Москвой и Стамбулом, проблемы урегулирования ситуации в Сирии и вывоз украинского зерна из черноморских портов.

В октябре Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Позже он объяснил выбор Турции в качестве газового хаба. По словам политика, работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно.