Германия поставила точку в вопросе выплат репараций Польше

Власти Германии передали МИД Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации

МИД Польши сообщил, что власти Германии передали ему дипломатическую ноту, в которой отмечается, что они не станут вести переговоры о выплате Варшаве репараций за ущерб, причиненный страной за годы Второй мировой войны, таким образом поставив точку в этом вопросе, передает РИА Новости.

«28 декабря 2022 года МИД ФРГ дал ответ на ноту МИД Польши от 3 октября 2022 года. Нота была доставлена в МИД Польши 3 января 2023 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что правительство ФРГ считает закрытым вопрос о выплатах репараций Польше и не собирается вести какие-либо дискуссии на этот счет. Несмотря на это, польское внешнеполитическое ведомство пообещало, что государство продолжит прилагать усилия для того, чтобы добиться выплаты Берлином долгов за немецкую агрессию и оккупацию в период с 1939 по 1945 годы.

Ранее Польша попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) посодействовать в получении военных репараций от Германии.