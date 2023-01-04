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15:38, 4 января 2023Мир

В Польше решили привлечь США для получения репараций от Германии

Замглавы МИД Польши Мулярчик захотел поддержки США в получении репарации от ФРГ
Начало событий в новости Германия поставила точку в вопросе выплат репараций Польше

Фото: Norbert Braun / Unsplash

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что планирует отправиться в США, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона в получении Варшавой репараций от Германии. Об этом сообщил в интервью польскому изданию PAP.

По словам Мулярчика, визит запланирован на конец января — начало февраля.

«Готовлюсь к визиту в США, где намерен встретиться с конгрессменами, сенаторами и польской диаспорой по вопросу репараций от Германии», — заявил он.

Ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Правительство Германии назвало этот вопрос закрытым и подчеркнуло, что не будет вести какие-либо дискуссии по этому поводу.

До этого Польша попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) посодействовать в получении военных репараций от Германии.

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Марк Леонов
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