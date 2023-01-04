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00:32, 4 января 2023Россия

Губернатор Ростовской области обратился к землякам

Губернатор Ростовской области Голубев призвал земляков не поддаваться панике
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ситуация в Ростовской области стабильная, жителям не следует поддаваться панике, призвал губернатор региона Василий Голубев, пишет ТАСС.

«Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — обратился глава российского региона к землякам.

Во вторник, 3 января, появилась информация о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростове-на-Дону.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило ограничение полетов в аэропорты южной и центральной частей России еще на неделю. Режим ограничений на выполнение рейсов в 11 городов продлен до 03:45 по московскому времени 8 января 2022 года. Среди них — авиагавани Анапы, Брянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Курска, Белгорода, Геленджика, Элисты и Симферополя.

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Марина Совина
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