В России продлили режим ограничения полетов на юг страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 8 января

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило ограничение полетов в аэропорты южной и центральной частей России еще на неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, режим ограничений на выполнение рейсов в 11 городов продлен до 03:45 по московскому времени 8 января 2022 года. Среди них — авиагавани Анапы, Брянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Курска, Белгорода, Геленджика, Элисты и Симферополя.

В агентстве порекомендовали отечественным авиаперевозчикам организовывать провоз пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее стюардесса из Австралии назвала четыре самые распространенные привычки авиапассажиров, которые раздражают членов экипажа. По словам 21-летней бортпроводницы Бронте Сирсонн, люди часто отказываются показывать посадочный талон на входе в самолет, утверждая, что «знают, куда летят».