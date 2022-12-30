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10:25, 30 декабря 2022Путешествия

В России продлили режим ограничения полетов на юг страны

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 8 января

Фото: Stache /dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило ограничение полетов в аэропорты южной и центральной частей России еще на неделю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, режим ограничений на выполнение рейсов в 11 городов продлен до 03:45 по московскому времени 8 января 2022 года. Среди них — авиагавани АнапыБрянска, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, ЛипецкаКурскаБелгородаГеленджикаЭлисты и Симферополя.

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В агентстве порекомендовали отечественным авиаперевозчикам организовывать провоз пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в СочиВолгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее стюардесса из Австралии назвала четыре самые распространенные привычки авиапассажиров, которые раздражают членов экипажа. По словам 21-летней бортпроводницы Бронте Сирсонн, люди часто отказываются показывать посадочный талон на входе в самолет, утверждая, что «знают, куда летят». 

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Валентина Процкова
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