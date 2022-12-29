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15:15, 29 декабря 2022Путешествия

Стюардесса назвала четыре самые раздражающие привычки пассажиров

21-летняя стюардесса заявила, что ненавидит грубых пассажиров, заказывающих сложные блюда

Фото: Frank Sorge / Globallookpress.com

Стюардесса из Австралии назвала четыре самые распространенные привычки авиапассажиров, которые раздражают членов экипажа. Своим мнением она поделилась в ролике в соцсетях, на него обратило внимание издание Daily Mail.

По словам 21-летней бортпроводницы Бронте Сирсонн (Bronte Searsonn), часто люди отказываются показывать посадочный талон на входе в самолет, утверждая, что «знают, куда летят». Девушка объяснила, что члены экипажа обязаны убедиться, что пассажир находится на правильном рейсе. Кроме того, они помогут без проблем найти кресло, указанное в билете.

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Сирсонн также ненавидит, когда пассажиры заказывают сложные и странные блюда. Например, когда они хотят съесть «тост с ветчиной и сыром, но без ветчины и сыра», заявила девушка. При этом путешественники ведут себя довольно грубо с членами экипажа. Кроме того, туристы любят пожаловаться на продолжительность рейса, хотя время полета заранее указывается в билете. «Самолет что-то медленно летит», — передразнила стюардесса пассажиров в своем видео.

Кроме того, Сирсонн рассказала, что туристы, не успевшие занять место для ручной клади на верхних полках, расстраиваются и жалуются бортпроводникам. При этом они не хотят класть сумки под сидение переднего кресла.

Ранее опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала британцев нацией с самым агрессивным поведением на борту самолета. Бортпроводница рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и на борту.

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Зарина Дзагоева
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