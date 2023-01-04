Россиян предупредили об опасности нахождения телефона под подушкой во время сна

Роспотребнадзор посоветовал класть телефон подальше от головы во время сна

Заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов предупредил, что нахождение телефона под подушкой во время сна опасно для здоровья, поскольку гаджет излучает электромагнитное поле, оказывающее негативное влияние на мозг, сообщает РИА Новости.

«Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями», — заявил эксперт.

Он отметил, что головной мозг человека крайне чувствителен и подвержен воздействию электромагнитному излучению, которое оказывает телефон. Гуськов посоветовал во время отхода ко сну класть гаджет на на тумбочку возле кровати, а подальше, чтобы расстояние от телефона до человека было как можно больше.

Ранее руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников заявил, что не стоит использовать смартфон на улице в мороз. Он объяснил, что после применения на улице в теплом отапливаемом помещении устройство выделяет конденсат, который приведет к негодности гаджета.