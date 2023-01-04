Раскрыта опасность использования смартфона зимой

Глава Content-review.com Половников запретил пользоваться смартфоном при морозе в минус 40

Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников заявил, что не стоит использовать смартфон на улице в мороз. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Эксперт раскрыл опасность использования смартфона зимой и объяснил, что после применения на улице в теплом отапливаемом помещении устройство выделяет конденсат, который приведет к негодности гаджета. Аккумулятор телефона может хуже работать на холоде, но не стоит беспокоиться, что он резко потеряет заряд, поскольку на морозе он меньше нагревается.

Глава Content-review.com запретил пользоваться смартфоном при морозе в минус 40. При температуре до минус 20 градусов гаджет не пострадает от работы на улице.

«Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет», — заключил Половников.

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