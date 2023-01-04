Первый танкер со сжиженным природным газом прибыл из США в Германию

RWE: первый танкер с СПГ прибыл из США в терминал Вильгельмсхафене в Германии

Первый танкер со сжиженным природным газом прибыл из США в Германию в недавно открывшийся терминал в Вильгельмсхафене на севере страны. Об этом сообщила энергетическая компания RWE, передает ТАСС.

Она заключила с американской фирмой Sempra Infrastructure соглашение о поставке 2,25 миллиона тонн топлива в год.

Танкер в сопровождении водной полиции Германии пришвартовался в Вильгельмсхафене. Там СПГ перегрузят на плавучий терминал, где придадут топливу газообразную форму, после чего направят в газопроводную сеть.

Первый в ФРГ терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) запустили в городе Вильгельмсхафен в субботу, 17 декабря. В торжественной церемонии открытия приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр экономики и энергетики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер.