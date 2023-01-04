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02:40, 4 января 2023Россия

Twitter не обнаружила признаков «российского вмешательства»

Twitter не обнаружила признаков манипулирования общественным мнением США со стороны России

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Социальная сеть Twitter не обнаружила у себя признаков манипулирования общественным мнением США со стороны России, однако под давлением общественности решила в редакционной политике руководствоваться мнением американских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.

В документации компании говорится, что компания учредила специальную рабочую группу, которая к октябрю 2017 года проверила «российское вмешательство» в политические процессы в США.

Оказалось, что только 17 из 2,5 тысячи аккаунтов были связаны с Россией, из них только у двух были значительные расходы.

18 апреля 2019 года был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором признается факт вмешательства российской стороны в выборы 2016 года. На тех выборах победил республиканец Дональд Трамп.

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Марина Совина
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