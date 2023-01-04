В Хорватии рассказали о начале промышленного бегства из Европы в США

Geopolitika.news: США выкачивают капитал из Евросоюза и поднимают свою экономику

США выкачивают капитал из стран Европейского союза (ЕС), чтобы поднять свою экономику, пишет хорватский журнал Geopolitika.news.

Автор статьи уточнил, что экономическое соперничество между ЕС и США из-за американских инвестиционных программ обостряется. Он уверен, что капитал постепенно перемещается в Соединенные Штаты, а промышленность ЕС несет убытки из-за американского закона о снижении инфляции. «В Америку уходят инвестиции и в так называемую "зеленую" индустрию, на основе которой Евросоюз намеревался строить будущее своей экономики», — рассказал журнал.

Он предупредил о начале настоящего промышленного бегства из Европы в США. По мнению специалиста, процесс ускорился после начала спецоперации на Украине и принятия Закона о снижении инфляции в США. «Он гарантировал многомиллиардные дотации американским производителям и промышленности, которая работает на территории Соединенных Штатов Америки», — подчеркнуло издание.

Ранее журнал The Wall Street Journal писал, что экономика США извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе. Высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить в США свое производство, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и поддержка правительства.