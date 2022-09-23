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Стало известно о выгоде США от кризиса в Европе

WSJ: из-за высоких цен на газ европейские компании переносят свое производство в США
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Simon Bruty / Reuters

Экономика США извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить в США свое производство, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и поддержка правительства.

По данным издания, пока колебания цен на энергоносители и проблемы в цепочках поставок угрожают европейским странам тем, что, «как предупреждают некоторые экономисты, может стать новой эпохой деиндустриализации», правительство Соединенных Штатов одобрило целый ряд мер стимулирования промышленного производства.

«В результате, по словам руководителей компаний, чаша весов все больше склоняется в пользу Соединенных Штатов – особенно для тех компаний, которые занимаются реализацией проектов по производству химикатов, аккумуляторов и другой энергоемкой продукции», — отмечается в статье.

По словам исполнительного директора крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International Свейна Торе Холсетера, производителям из Европы может быть трудно сохранять конкурентоспособность в условиях нынешних цен на газ и мер стимулирования, которые на сегодняшний день предлагается американским правительством.

Ранее опрошенные Bloomberg руководители европейских энергетических компаний назвали срок окончания газового кризиса в ЕС. По их мнению, зимний дефицит топлива продлится как минимум до 2025 года. Отмечалось, что, если РФ решит полностью прекратить поставки газа в Европу, в зимний период европейские хранилища будут истощаться быстрее, чем раньше, что затруднит подготовку к следующим отопительным сезонам.

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Марина Совина
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