Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 4 января 2023Путешествия

Отдыхавшего у бассейна туриста застрелили на вилле на Ямайке

На Ямайке убили выстрелами в грудь 33-летнего личного тренера из Великобритании

Фото: Enis Yavuz / Unsplash

Британского туриста, отдыхавшего у бассейна на ямайской вилле, застрелил депортированный из Великобритании мужчина. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что 33-летний британский турист работал личным тренером. Он находился в гостевом доме One Love в Боуг-Хилл, Сент-Джеймс, куда прибыл в конце декабря. По данным правоохранителей, мужчина стоял у бассейна, когда очевидцы услышали «громкие взрывы». 34-летний турист из Кингстона погнался за британцем и убил его выстрелами в грудь.

По информации СМИ, подозреваемый был депортирован из Соединенного Королевства в 2013 году. В настоящее время его уже взяли под стражу. Причины произошедшего не уточняются.

Ранее турист на Бали захотел сделать сальто на вершине скалы ради необычного фото и едва не погиб. Он упал с 40-метровой высоты и чудом выжил. Сотрудники экстренной службы доставили пострадавшего в больницу с переломами руки и ноги и многочисленными ушибами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Военная разведка Украины заявила о планах Киева начать наступление весной
Названа причина смерти соратника Пригожина военкора Романовского
Хиддинк оценил уровень российских футболистов
Отдыхавшего у бассейна туриста застрелили на вилле на Ямайке
Выявлен популярный у автоугонщиков способ кражи машин зимой
Мишустин утвердил критерии получения российского ВНЖ по инвестициям
В Запорожье сообщили об обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке
Пермяк утопил малолетнюю дочь в ведре
Риши Сунак пообещал сократить инфляцию в Великобритании вдвое
МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальных морозах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.