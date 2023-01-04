Отдыхавшего у бассейна туриста застрелили на вилле на Ямайке

На Ямайке убили выстрелами в грудь 33-летнего личного тренера из Великобритании

Британского туриста, отдыхавшего у бассейна на ямайской вилле, застрелил депортированный из Великобритании мужчина. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что 33-летний британский турист работал личным тренером. Он находился в гостевом доме One Love в Боуг-Хилл, Сент-Джеймс, куда прибыл в конце декабря. По данным правоохранителей, мужчина стоял у бассейна, когда очевидцы услышали «громкие взрывы». 34-летний турист из Кингстона погнался за британцем и убил его выстрелами в грудь.

По информации СМИ, подозреваемый был депортирован из Соединенного Королевства в 2013 году. В настоящее время его уже взяли под стражу. Причины произошедшего не уточняются.

Ранее турист на Бали захотел сделать сальто на вершине скалы ради необычного фото и едва не погиб. Он упал с 40-метровой высоты и чудом выжил. Сотрудники экстренной службы доставили пострадавшего в больницу с переломами руки и ноги и многочисленными ушибами.